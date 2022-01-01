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Мертв по прибытии Мертв по прибытии
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Мертв по прибытии, 1950

1950 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Иногда человек узнает, что мертв, за несколько часов до гибели. Как, например, аудитор Фрэнк Бигелоу из маленького городка в Калифорнии, который в один жуткий момент обнаруживает, что отравлен медленно действующим ядом и обречен на смерть через 24 часа. Мотивов преступления нет. Есть лишь неукротимая жажда найти за эти сутки своего убийцу и призвать его к ответу. Маловато времени, но живому мертвецу терять нечего: он не будет церемониться на своем страшном пути к правде… и смерти. Отсчет пошел. Фрэнк Бигелоу ищет собственного убийцу. Нет, он не призрак, он живой человек, но его отравили, он об этом знает. Как и то, что жить ему осталось около дня…

7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1950
Премьера в мире 23 декабря 1949
Режиссер
Рудольф Мате
В ролях
Эдмонд О’Брайен
Эдмонд О’Брайен
Памела Бриттон
Лютер Эдлер
Беверли Гарлэнд
Линн Баггетт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мертв по прибытии 2 постера
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