Мертв по прибытии, 1950

Иногда человек узнает, что мертв, за несколько часов до гибели. Как, например, аудитор Фрэнк Бигелоу из маленького городка в Калифорнии, который в один жуткий момент обнаруживает, что отравлен медленно действующим ядом и обречен на смерть через 24 часа. Мотивов преступления нет. Есть лишь неукротимая жажда найти за эти сутки своего убийцу и призвать его к ответу. Маловато времени, но живому мертвецу терять нечего: он не будет церемониться на своем страшном пути к правде… и смерти. Отсчет пошел. Фрэнк Бигелоу ищет собственного убийцу. Нет, он не призрак, он живой человек, но его отравили, он об этом знает. Как и то, что жить ему осталось около дня…