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Борис Годунов
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Борис Годунов
2012 / Италия
мало голосов
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6
голосов
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Вся информация о фильме
Манон
опера
2012, Германия
0.0
Турандот
опера
2012, Австралия
0.0
Кармел
драма
2011, США
5.0
Кавалер розы
опера
2011, Италия
0.0
Травиата
мюзикл
2009, Италия
4.0
Богема
мелодрама, мюзикл
2008, Германия / Австрия
7.0
Джоконда
опера
0,
0.0
В прокате
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