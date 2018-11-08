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Борис Годунов Борис Годунов
Киноафиша Фильмы Борис Годунов Отзывы о фильме «Борис Годунов»
Борис Годунов 2012 / Италия
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Отзывы о фильме «Борис Годунов»

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Комментарии Обсудить в чате
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Владимир Егоркин 8 ноября 2018, 23:13
Оценка
Фильм бесподобен,..... ах какая игра актеров, жду продолжения!!!!!
8 ноября 2018, 23:13 Ответить
Клеопатра Египетская 9 ноября 2018, 07:11
Оценка
Замечательный фильм, замечательные актёры, внезапно полюбила Сергея Безрукого (раньше фильмы с его участием не смотрела) Надеюсь продолжение фильма не разочарует.
9 ноября 2018, 07:11 Ответить
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