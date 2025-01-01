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Джоконда
Джоконда
La Gioconda
18+
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опера
Страна
Франция
Продолжительность
2 часа 40 минут
Год выпуска
2013
Производство
Opéra National de Paris
Другие названия
La Gioconda
Режиссер
Пьер Луиджи Пицци
В ролях
Виолета Урмана
Мария Хосе Монтьель
Орлин Анастасов
Лучана д’Интино
Марсело Альварес
Все актеры и съемочная группа
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