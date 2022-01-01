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Вампиры
Вампиры, 1998: актеры и роли
Vampires
Вампиры
1998 / США / Япония
6.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Вампиры, 1998: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Карпентер
John Carpenter
В ролях
Джеймс Вудс
James Woods
Дэниэл Болдуин
Daniel Baldwin
Шерил Ли
Sheryl Lee
Томас Йен Гриффит
Максимилиан Шелл
Maximilian Schell
Тим Гини
Tim Guinee
Марк Бун Джуниор
Mark Boone Junior
Грегори Сьерра
Gregory Sierra
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Одна
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