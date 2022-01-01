Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вампиры Вампиры
Киноафиша Фильмы Вампиры Вампиры, 1998: актеры и роли
Vampires Вампиры 1998 / США / Япония
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Вампиры, 1998: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Карпентер Джон Карпентер John Carpenter
В ролях
Джеймс Вудс Джеймс Вудс James Woods Дэниэл Болдуин Дэниэл Болдуин Daniel Baldwin Шерил Ли Шерил Ли Sheryl Lee Томас Йен Гриффит Максимилиан Шелл Максимилиан Шелл Maximilian Schell Тим Гини Тим Гини Tim Guinee Марк Бун Джуниор Марк Бун Джуниор Mark Boone Junior Грегори Сьерра Gregory Sierra
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Related video
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Приложение киноафиши