Цитаты из фильма Лепке

Bernice Папа, я бы хотела. Хотела бы быть шлюхой. Тогда я могла бы уйти отсюда с тобой. Но я не могу. Я просто не могу оставить его, папа. Я люблю его!
Storekeeper Хватит того, что я должен этим итальяшкам. Теперь ещё и тебе? Завтра ирландцы придут. Ну всё... убей меня уже!
Lepke Знаешь, нам бы не помешали получше фильмы. Может, какую-нибудь романтическую историю, вместо этой гангстерской хрени?
Lepke Если бы я был итальянцем, ты бы меня не обыскивал.
Lucky Luciano Тебя на электрическом стуле жарить будут. Медленно и с удовольствием — я это буду наблюдать.
Lepke Теперь весь город заплатит!
[Последние слова Лепке перед тем, как ФБР забирает его на допрос.]
Lepke Позвони Бернис. Скажи, что я немного задержусь на ужин.
Mr. Meyer Моя дочь — шлюха, вот что. Ты была куплена за шубу, за украшения, за подарки. Ты — шлюха. Грязная шлюха!
Bernice Ты смотришь на меня так, как будто меня знаешь. Правда?
Lepke [Улыбаясь] Правда?
Robert Kane Эм... Луи, хочу познакомить тебя с... эм... Бернис Гринбаум. Бернис, это Луи Бухалтер. Старый друг.
Bernice Ну, Бобби меня всю жизнь знает. Как... как так вышло, что мы никогда не встречались?
Lepke Эм... меня часто не было.
Bernice О, в колледже?
Lepke Ну, типа того. Я... э... получил хорошее образование.
Бернис [В подпольном баре] Не могу в это поверить.
Лепке Ты раньше не была в таком месте?
Бернис Папа всегда хочет знать, куда я иду. Он бы не поверил, если бы увидел это. То есть... место с твоим собственным ключом?
Лепке Я дам тебе ключ от всего мира, если хочешь. Отвезу тебя туда, куда твой папаша и глазом не моргнет. На самый верх. Майами-Бич... Голливуд... как тебе такое?
Бернис Тебе не нужно для меня ничего такого делать. Мне и просто выбираться из Бруклина время от времени достаточно.
Young Gurrah Shapiro Чёрт побери. Если не мой старый приятель, Лепке. Рад тебя видеть на свободе.
Young Lepke Год. Что такое год?
Young Gurrah Shapiro Что твоя старушка говорит?
Young Lepke Ничего. Я от неё больше не слышу. Она куда-то сбежала. Не знаю... Колорадо. Я теперь сам по себе.
Young Gurrah Shapiro Нас двое таких.
Young Lepke Ну что, Гурра, всё в порядке?
Young Gurrah Shapiro Всё отлично. Эта война на родине делает ребят тут богаче. Так что, всё отлично.
[Оглядываются и шёпотом]
Young Gurrah Shapiro Готов к новой краже?
Young Lepke Да. Когда?
Young Gurrah Shapiro Сегодня ночью.
Lucky Luciano Что ж, думаю, Лепке прав.
Little Augie Ты не для того здесь, чтобы думать, Лучано. Запомни это.
Mr. Meyer Вы можете любить мою дочь, мистер Букхалтер, но никогда не полюбите её так, как люблю её я.
Lepke Верни ему деньги.
Little Augie Почему, ради всего святого?
Lepke Слушай. Этот парень в политике. Он замешан в профсоюзах. Мы ему услугу — он нам услугу.
Little Augie Хватит нести ерунду. Забастовка заканчивается завтра, Лепке.
Lepke Я говорю — это большая ошибка.
Little Augie Пятьдесят тысяч — это большая ошибка? Ты с ума сошёл. Это мой район. Не забывай об этом.
Mr. Meyer Иди домой сейчас, дорогая. Пожалуйста. Дважды вдовой за одну жизнь — это слишком. Бернис, брось его. Он злой человек.
Bernice Я знаю только ту часть его, что живёт со мной и Дэвидом здесь, в этих комнатах. Не того человека, о котором все говорят.
Mr. Meyer Как можно жить с половиной человека и делать вид, что остальное не существует?
Bernice Почему нет? Я не обманываю себя. Я не пытаюсь его защищать. Если в нём есть хоть что-то хорошее — это та часть, что у меня.
Robert Kane Слушай, я не должен тебе говорить, как я ценю то, что ты для меня сделал. Ты знаешь, как сильно я люблю тебя и Бернис.
Lepke Да, знаю. Ты понимаешь, что это уже серьёзно. Чего ты хочешь? Садись.
Robert Kane [Он садится] Я хочу поехать в Вашингтон.
Lepke Тебя вызвали в суд?
Robert Kane [нервно смеётся] Нет, мне предложили работу... в Министерстве юстиции.
Lepke Министерство юстиции? Ты шутишь? Хочешь стать копом?
Robert Kane Нет, я буду работать в юридическом отделе.
Lepke Это всё равно копы. Слушай, надеюсь, ты не побежишь за мной.
Robert Kane Луи, я прошу тебя отпустить меня. У меня одна жизнь, и я просто хочу узнать, смогу ли я справиться сам, вот и всё.
Лепке [в камере смертников] Проведи со мной эту ночь, пожалуйста.
Бернис Лу, я бы... я бы сделал всё, чтобы жить с тобой. Но ты меня отвергла. Мы не вместе уже два года. Я просто не понимаю этого. Я не хочу прощаться так.
Лепке Тогда уходи. Просто уходи.
Гурра Шапиро [Последние слова перед смертью] Лепке, мы добрались до вершины, правда?
Lucky Luciano Лепке — заноза. Лепке — чёртова заноза!
Albert Anastasia Лепке слишком жадный.
Lucky Luciano Он слишком жадный, да? Я обещал Лепке, что если он будет держаться в своём дворе, мы будем держаться в своём. У нас есть набережная. У нас есть проститутки...
Albert Anastasia ...а этот умный жид зарабатывает все деньги.
Lucky Luciano Все деньги? Да вся прибыль — в наркоте. Что с тобой? У нас по всей стране сделка на миллион долларов с наркотой. Ты торгуешь парой мешков хлеба за копейки? Наркота — это будущее. Наркота! У нас её — навалом.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Анжанетт Комер
Anjanette Comer
Тони Кертис
Тони Кертис
Tony Curtis
Вик Тейбэк
Vic Tayback
Милтон Берл
Милтон Берл
Milton Berle
Майкл Каллэн
Барри Миллер
Barry Miller
Джек Акерман
Jack Ackerman
Уоррен Берлинджер
Warren Berlinger
Джанни Руссо
Gianni Russo
