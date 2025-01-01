Young Gurrah Shapiro
Чёрт побери. Если не мой старый приятель, Лепке. Рад тебя видеть на свободе.
Young Lepke
Год. Что такое год?
Young Gurrah Shapiro
Что твоя старушка говорит?
Young Lepke
Ничего. Я от неё больше не слышу. Она куда-то сбежала. Не знаю... Колорадо. Я теперь сам по себе.
Young Gurrah Shapiro
Нас двое таких.
Young Lepke
Ну что, Гурра, всё в порядке?
Young Gurrah Shapiro
Всё отлично. Эта война на родине делает ребят тут богаче. Так что, всё отлично.
[Оглядываются и шёпотом]
Young Gurrah Shapiro
Готов к новой краже?
Young Lepke
Да. Когда?
Young Gurrah Shapiro
Сегодня ночью.