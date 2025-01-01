Bernice Ты смотришь на меня так, как будто меня знаешь. Правда?

Robert Kane Эм... Луи, хочу познакомить тебя с... эм... Бернис Гринбаум. Бернис, это Луи Бухалтер. Старый друг.

Bernice Ну, Бобби меня всю жизнь знает. Как... как так вышло, что мы никогда не встречались?

Lepke Эм... меня часто не было.

Bernice О, в колледже?