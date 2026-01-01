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Постер фильма Запрещено
6.4
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6.4

Запрещено

, 1953
Forbidden
США / мелодрама, криминал, драма / 18+
Постер фильма Запрещено
6.4

В ролях

Тони Кертис
Тони Кертис
Eddie
Джоэнн Дрю
Christine
Лайл Беттгер
Justin
Марвин Миллер
Chalmer
Виктор Сен Юнг
Allan
Алан Декстер
Дэвид Шарп
Питер Мамакос
Sam
Мэй Тэй Синг
Soo Lee
Howard Chuman
Hon-Fai
Weaver Levy
Tang
Wong Artarne
Willie
Режиссер Рудольф Мате
Сценарист Уильям Сэкхайм, Gil Doud
Композитор Фрэнк Скиннер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1953
Премьера в мире 2 декабря 1953
Дата выхода
2 декабря 1953 США
Производство Universal International Pictures (UI)
Другие названия
Forbidden, Strandgut, Amor Proibido, Contrabandistas de Macao, Contrabbandieri a Macao, Double filature, Drifting, Farligt vittne, Femme à la dérive, Flugten fra Macao, Interzis, Lábios que Mentem, O tyhodioktis tou Macao, Vaarallista rakkautta idässä, Zu Tode gehetzt, Ο τυχοδιώκτης του Μακάο, 命を賭けて

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb

Отзывы о фильме

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