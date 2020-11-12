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Постер фильма Черный щит Фолуорта
6.4
Киноафиша Фильмы Черный щит Фолуорта
6.4

Черный щит Фолуорта

, 1954
The Black Shield of Falworth
США / мелодрама, приключения / 18+
Постер фильма Черный щит Фолуорта
6.4

О фильме

Англия, XV век. Юноша Майлз и его сестра Мэг выросли в крестьянской семье, не зная своих родителей. От отца им осталось массивное золотое кольцо с гербом, на котором изображен черный щит. Понимая, что такая вещь не могла принадлежать простому человеку, Майлз решает во что бы то ни стало раскрыть тайну своего рождения…

В ролях

Тони Кертис
Тони Кертис
Myles
Джанет Ли
Джанет Ли
Lady Anne
Дэвид Фаррар
Gilbert Blunt, Earl of Alban
Барбара Раш
Meg
Херберт Маршалл
William , Earl of Mackworth
Торин Тэтчер
Сэр Джеймс
Дэн О’Херлихи
Prince Hal
Патрик О’Нил
Walter Blunt
Крэйг Хилл
Francis Gascoyne
Иэн Кит
King Henry IV
Режиссер Рудольф Мате
Сценарист Оскар Бродни, Говард Пайл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1954
Премьера в мире 2 сентября 1954
Дата выхода
1 января 1955 Бразилия
14 октября 1954 Великобритания
17 декабря 1954 Германия
14 декабря 1954 Португалия
2 сентября 1954 США
2 сентября 1954 Франция TP
Бюджет $1 171 750
Производство Universal International Pictures (UI)
Основано на роман «Рыцари, закованные в сталь» (Говард Пайл)
Другие названия
The Black Shield of Falworth, Der eiserne Ritter von Falworth, El escudo negro, Coraza negra, Crni stit folvorta, Crni štit Folvorta, Czarna tarcza rodu Falworth, Den svarta skölden, Det sorte skjold, Falworth fekete pajzsa, Falworthi must kilp, Het zwarte schild, Kongens ridder, Le bouclier noir, Le chevalier du roi, Lo scudo dei Falworth, Men of Iron, Mustan kilven ritari, O Escudo Negro, O Escudo Negro de Falworth, O ippotis tou vasileos, Scutul negru de Falworth, Svarta sköldens riddare, The Black Shield, Черный щит Фолуорта, フォルウォスの黒楯

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 14 голосов
6.4 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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