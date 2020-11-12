6.4The Black Shield of Falworth
Черный щит Фолуорта, 1954
США / мелодрама, приключения / 18+
О фильме
Англия, XV век. Юноша Майлз и его сестра Мэг выросли в крестьянской семье, не зная своих родителей. От отца им осталось массивное золотое кольцо с гербом, на котором изображен черный щит. Понимая, что такая вещь не могла принадлежать простому человеку, Майлз решает во что бы то ни стало раскрыть тайну своего рождения…
В ролях
Дэвид Фаррар
Gilbert Blunt, Earl of Alban
Херберт Маршалл
William , Earl of Mackworth
Патрик О’Нил
Walter Blunt
Крэйг Хилл
Francis Gascoyne
Режиссер Рудольф Мате
Сценарист Оскар Бродни, Говард Пайл
Детали фильма
Страна США
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1954
Премьера в мире 2 сентября 1954
Дата выхода
|1 января 1955
|Бразилия
|14 октября 1954
|Великобритания
|17 декабря 1954
|Германия
|14 декабря 1954
|Португалия
|2 сентября 1954
|США
|2 сентября 1954
|Франция
|TP
Бюджет $1 171 750
Производство Universal International Pictures (UI)
Основано на роман «Рыцари, закованные в сталь» (Говард Пайл)
Другие названия
The Black Shield of Falworth, Der eiserne Ritter von Falworth, El escudo negro, Coraza negra, Crni stit folvorta, Crni štit Folvorta, Czarna tarcza rodu Falworth, Den svarta skölden, Det sorte skjold, Falworth fekete pajzsa, Falworthi must kilp, Het zwarte schild, Kongens ridder, Le bouclier noir, Le chevalier du roi, Lo scudo dei Falworth, Men of Iron, Mustan kilven ritari, O Escudo Negro, O Escudo Negro de Falworth, O ippotis tou vasileos, Scutul negru de Falworth, Svarta sköldens riddare, The Black Shield, Черный щит Фолуорта, フォルウォスの黒楯
Обновлено 12 ноября 2020
Цитаты
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