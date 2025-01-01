Myles Falworth[после того, как долго держал камень вытянутой рукой]Моя рука будто вот-вот отвалится.
Francis GascoyneНичего, тебе разрешат пользоваться другой.
Sir JamesМне не нравятся твои манеры. Измени их. Не нравится и твоя агрессивность. Забей на это. Не нравится твоя наглость. Спрячь её. Что касается твоего нрава — сдерживайся. Ещё раз услышу о твоих драках — лично вышвырну тебя за стены замка Макворт.
Myles Falworth[Сэр Джеймс приказывает Майлзу проехать на лошади между рядом стоек — пелл — с руками над головой. Когда у него не получается, он жалуется Сэру Джеймсу, что не может управлять лошадью]... тогда как моя лошадь узнает, куда ехать, если, конечно, у неё не больше мозгов, чем у меня?
Sir JamesВозможность не такая уж и невероятная, как ты думаешь.
Сэр Джеймс[Леди Энн и Мэг прибыли на поле для тренировок оруженосцев, и сэр Джеймс приветствует их]Доброе утро, моя леди.
Сэр ДжеймсИ вам того же, сэр Джеймс. Мы как раз пришли к вам за разрешением наблюдать.
Сэр ДжеймсРазрешаю, но им смотреть на вас нельзя. Первый, кто осмелится, глаз свой вырву и стервятникам скормлю.
Archbishop at Myles' KnightingВы, желающие принять орден рыцарства, клянитесь всегда быть верными своему королю, который его вам дарует; клянитесь также защищать и отстаивать слабых и не избегать ни одного личного сражения.