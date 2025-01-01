Меню
Цитаты из фильма Черный щит Фолуорта

Myles Falworth [после того, как долго держал камень вытянутой рукой] Моя рука будто вот-вот отвалится.
Francis Gascoyne Ничего, тебе разрешат пользоваться другой.
Sir James Мне не нравятся твои манеры. Измени их. Не нравится и твоя агрессивность. Забей на это. Не нравится твоя наглость. Спрячь её. Что касается твоего нрава — сдерживайся. Ещё раз услышу о твоих драках — лично вышвырну тебя за стены замка Макворт.
Myles Falworth [Сэр Джеймс приказывает Майлзу проехать на лошади между рядом стоек — пелл — с руками над головой. Когда у него не получается, он жалуется Сэру Джеймсу, что не может управлять лошадью] ... тогда как моя лошадь узнает, куда ехать, если, конечно, у неё не больше мозгов, чем у меня?
Sir James Возможность не такая уж и невероятная, как ты думаешь.
Сэр Джеймс [Леди Энн и Мэг прибыли на поле для тренировок оруженосцев, и сэр Джеймс приветствует их] Доброе утро, моя леди.
Сэр Джеймс И вам того же, сэр Джеймс. Мы как раз пришли к вам за разрешением наблюдать.
Сэр Джеймс Разрешаю, но им смотреть на вас нельзя. Первый, кто осмелится, глаз свой вырву и стервятникам скормлю.
Archbishop at Myles' Knighting Вы, желающие принять орден рыцарства, клянитесь всегда быть верными своему королю, который его вам дарует; клянитесь также защищать и отстаивать слабых и не избегать ни одного личного сражения.
Myles Falworth Клянусь.
Тони Кертис
Тони Кертис
Tony Curtis
Торин Тэтчер
Torin Thatcher
Нельсон Ли
Nelson Lee
