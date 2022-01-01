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Как справиться с отцом Как справиться с отцом
Киноафиша Фильмы Как справиться с отцом Как справиться с отцом, 1994: актеры и роли
Getting Even with Dad Как справиться с отцом 1994 / США
4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Как справиться с отцом, 1994: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ховард Дойч Howard Deutch
В ролях
Маколей Калкин Маколей Калкин Macaulay Culkin Тед Дэнсон Тед Дэнсон Ted Danson Гленн Хедли Гленн Хедли Glenne Headly Сол Рубинек Сол Рубинек Saul Rubinek Гейлард Сартейн Gailard Sartain Сэм МакМюррей Sam McMurray Гектор Элизондо Гектор Элизондо Hector Elizondo
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