Леди Ньюхаус Китай, это меня действительно пугает. Девятьсот миллионов людей размножаются как кролики.
Доктор Лорен Слоутер Вы ошибаетесь, леди Ньюхаус.
Леди Ньюхаус Что значит, я ошибаюсь?
Доктор Лорен Слоутер Сейчас там больше миллиарда. Это официально.
Хьюго Ван Аркади Вы обе ошибаетесь. В Китае всего двое людей. И я знаю их обоих.
Доктор Лорен Слоутер Двое в Китае? Обожаю! Ладно, если в Китае двое, то сколько всего в мире?
Хьюго Ван Аркади В мире всего пять тысяч человек. Вот и всё, пять тысяч.
Доктор Лорен Слоутер И, полагаю, вы всех их знаете, мистер Ван Аркади.
[остальные гости на ужине смеются]
Джулиан Шаттл Пять тысяч? Вот и всё? А что насчёт миллионов голодающих?
Гость на ужине Миллион — это число, но не в полном смысле слова.
Хьюго Ван Аркади В природе есть убийство. Миллионы умирают прямо сейчас. От голода, бомбёжек, в лагерях. Всем плевать. Можно, конечно, сожалеть, но это факт.
Доктор Лорен Слоутер Эти пять тысяч — кто они? Сколько из них британцев?
Хьюго Ван Аркади Сорок пять.
Доктор Лорен Слоутер Немцев?
Хьюго Ван Аркади Шестьдесят.
Доктор Лорен Слоутер Африканцев?
Хьюго Ван Аркади Ни одного. И арабов больше, чем вы думаете, но все они здесь, в Лондоне.
Доктор Лорен Слоутер Полагаю, остальные — американцы. И, разумеется, мистер Ван Аркади, вы — один из этих пяти тысяч.
Хьюго Ван Аркади Bien entendu.
Доктор Лорен Слоутер Скажите, сколько из них женщин?
Хьюго Ван Аркади Заинтересовались, да?
Доктор Лорен Слоутер Очень.
Dr. Lauren Slaughter Мне что, говорить: «У тебя или у меня?»
Karim Hatami Нет. Сейчас говорят: «Бетамакс или VHS?»
Lady Newhouse Раз уж речь зашла о женщинах, не пойдём ли выпьем кофе?
Hugo Van Arkady Я буду по тебе скучать.
Dr. Lauren Slaughter Я никуда не уйду.
Hugo Van Arkady Ты не понимаешь, тебя вызывают. Леди в туалет и болтовня, а мы, мужики, передадим портвейн и покурим сигары.
Dr. Lauren Slaughter Отстой.
Hugo Van Arkady Таков Лондон, дорогая.
Dr. Lauren Slaughter Что это было с официантом?
Japanese Businessman Вы очень красивая.
Dr. Lauren Slaughter Мне показалось, вы упомянули деньги.
Japanese Businessman Вы говорите по-японски?
Dr. Lauren Slaughter Я не в меню, мистер Мацуcита. Я сама решаю, что делать после ужина. А в вашем случае — нет. Точно нет.
Dr. Lauren Slaughter Просто вызови сантехника, Линдси, а то у тебя тут будет ещё одна Ноттинг-Хиллская бунтовня. Только белая!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Фэйт Кент
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Sigourney Weaver
Кит Бакли
Keith Buckley
Патрик Ньюман
Patrick Newman
Надим Савалха
Nadim Sawalha
