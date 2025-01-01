Леди Ньюхаус
Китай, это меня действительно пугает. Девятьсот миллионов людей размножаются как кролики.
Леди Ньюхаус
Что значит, я ошибаюсь?
Хьюго Ван Аркади
Вы обе ошибаетесь. В Китае всего двое людей. И я знаю их обоих.
Хьюго Ван Аркади
В мире всего пять тысяч человек. Вот и всё, пять тысяч.
[остальные гости на ужине смеются]
Джулиан Шаттл
Пять тысяч? Вот и всё? А что насчёт миллионов голодающих?
Гость на ужине
Миллион — это число, но не в полном смысле слова.
Хьюго Ван Аркади
В природе есть убийство. Миллионы умирают прямо сейчас. От голода, бомбёжек, в лагерях. Всем плевать. Можно, конечно, сожалеть, но это факт.
Хьюго Ван Аркади
Сорок пять.
Хьюго Ван Аркади
Шестьдесят.
Хьюго Ван Аркади
Ни одного. И арабов больше, чем вы думаете, но все они здесь, в Лондоне.
Доктор Лорен Слоутер
Полагаю, остальные — американцы. И, разумеется, мистер Ван Аркади, вы — один из этих пяти тысяч.
Хьюго Ван Аркади
Bien entendu.
Хьюго Ван Аркади
Заинтересовались, да?