Леди Ньюхаус Китай, это меня действительно пугает. Девятьсот миллионов людей размножаются как кролики.

Доктор Лорен Слоутер Вы ошибаетесь, леди Ньюхаус.

Леди Ньюхаус Что значит, я ошибаюсь?

Доктор Лорен Слоутер Сейчас там больше миллиарда. Это официально.

Хьюго Ван Аркади Вы обе ошибаетесь. В Китае всего двое людей. И я знаю их обоих.

Доктор Лорен Слоутер Двое в Китае? Обожаю! Ладно, если в Китае двое, то сколько всего в мире?

Хьюго Ван Аркади В мире всего пять тысяч человек. Вот и всё, пять тысяч.

Доктор Лорен Слоутер И, полагаю, вы всех их знаете, мистер Ван Аркади.

[остальные гости на ужине смеются]

Джулиан Шаттл Пять тысяч? Вот и всё? А что насчёт миллионов голодающих?

Гость на ужине Миллион — это число, но не в полном смысле слова.

Хьюго Ван Аркади В природе есть убийство. Миллионы умирают прямо сейчас. От голода, бомбёжек, в лагерях. Всем плевать. Можно, конечно, сожалеть, но это факт.

Доктор Лорен Слоутер Эти пять тысяч — кто они? Сколько из них британцев?

Хьюго Ван Аркади Сорок пять.

Хьюго Ван Аркади Шестьдесят.

Хьюго Ван Аркади Ни одного. И арабов больше, чем вы думаете, но все они здесь, в Лондоне.

Доктор Лорен Слоутер Полагаю, остальные — американцы. И, разумеется, мистер Ван Аркади, вы — один из этих пяти тысяч.

Хьюго Ван Аркади Bien entendu.

Доктор Лорен Слоутер Скажите, сколько из них женщин?