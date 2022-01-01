Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Планер Планер
Киноафиша Фильмы Планер Планер, 1992: актеры и роли
Radio Flyer Планер 1992 / США
7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Планер, 1992: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ричард Доннер Ричард Доннер Richard Donner Дэвид М. Эванс David Mickey Evans
В ролях
Лоррейн Бракко Лоррейн Бракко Lorraine Bracco Джон Херд Джон Херд John Heard Адам Болдуин Адам Болдуин Adam Baldwin Элайджа Вуд Элайджа Вуд Elijah Wood Джозеф Маццелло Джозеф Маццелло Joseph Mazzello Бен Джонсон Ben Johnson Шон Бака Sean Baca
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Related video
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Приложение киноафиши