Залив - трейлер
Киноафиша Трейлеры Залив. Трейлер

Залив. Трейлер

Дата публикации: 6 сентября 2012
Залив – Беспрецедентная биологическая катастрофа постигает небольшой город на берегу залива: паразиты, обитающие в морских глубинах, заражают людей неизлечимой болезнью. Весь ужас произошедших событий жители города запечатлели на видео, которое выкладывали в интернет.
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Не люблю превдодокументалку и "червивые" ужастики тоже. Но здесь это работает очень даже. Жутко.

И что еще понравилось, довольно познавательно, потому как твари, подобные тем, что сожрали целый город, существуют, только не в такой агрессивной для человека форме. Но кто его знает...

У Барри Левинсона (Человек дождя, Хвост виляет собакой) не было опыта в жанре ужастика, насколько я знаю, молодец!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
5.7 Залив
Залив фантастика, триллер, ужасы, 2012, США
