Залив
– Беспрецедентная биологическая катастрофа постигает небольшой город на берегу залива: паразиты, обитающие в морских глубинах, заражают людей неизлечимой болезнью. Весь ужас произошедших событий жители города запечатлели на видео, которое выкладывали в интернет.
И что еще понравилось, довольно познавательно, потому как твари, подобные тем, что сожрали целый город, существуют, только не в такой агрессивной для человека форме. Но кто его знает...
У Барри Левинсона (Человек дождя, Хвост виляет собакой) не было опыта в жанре ужастика, насколько я знаю, молодец!
Авторизация по e-mail