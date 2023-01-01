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For Pete's Sake Все ради Пита 1974 / США
6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Все ради Пита, 1974: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Йетс Peter Yates
В ролях
Барбра Стрейзанд Барбра Стрейзанд Barbra Streisand Майкл Саразин Michael Sarrazin Молли Пайкон Уильям Редфилд William Redfield Луис Зорик Louis Zorich Хейвуд Хейл Браун Heywood Hale Broun Ричард Уорд Richard Ward Эстель Парсонс Estelle Parsons
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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