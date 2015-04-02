Очередная попытка М. Найта Шьямалана выйти из кокона камерного триллера на территорию «большого жанра» закончилась очередной неудачей. Собственно, марш-бросок Смита-младшего, в фильме именуемого Китаем, по неведомой планете Земля есть точная, буквальная аналогия шьямалановских блужданий по ландшафту фантастико-приключенческого экшен. Только Смит-младший предсказуемо достигает своей цели, что ясно уже с первых кадров, а Шьямалан столь же предсказуемо проигрывает схватку с жанром, и…
парень в майке Doors, явно расчитывал на нечто большее✊
И там и там постапокалипсис, пустая безлядная и опасная Земля,в кадре весь фильм 2 героя(там Смит с собакой) ну а спасение главного героя приносящим себя в жертву орлом мне напомнило то же самое овчарой в "Я легенда".
Вообще ожидал большего, но смотреть вполне можно
7 из 10
Сценарий вообще отсутствует,Смит-младший ужасен
5/10
Странно что Смит снимается в таких фильмах, если не на его деньги был снят фильм!
В Фильме помесь с аватаром,звездный десант и еще что-то.
Убил момент где он разговаривает с женой чтоли, а на заднем плане военные и не шевелятся, дешевые декорации.
4/10 очень слабо.✊ ✊ ✊ ✊ ✊
Изначально фильм не был интересен, т.к. предполагалась морально-поучительная хрень. В школе отписывались по "Последнему дюйму" Олдриджа, и вот опять...
Оказалось ничего, даже обидно за провал.
Снято красиво, некоторые кадры я вспоминаю с удовольствием. Не плох монолог папы про пузырьки. Не плох эпизод с сыном на плоту, страшноватый, в нем хоть какой-то адреналин чувствуется. Но он заканчивается ничем и перетекает в полную странность. Потому что парнишка как-то быстро замерзает и теряет сознание. Их что, в супер-пупер-школе костер разводить не учили, лес же кругом, или в будущем технология разведения огня утрачена? Птичка и то умнее оказалась. Жалко птичку.
Сценарий плох, и это обидно. Потому что вот у Олдриджа же нормально получилось.
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