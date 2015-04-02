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Очередная попытка М. Найта Шьямалана выйти из кокона камерного триллера на территорию «большого жанра» закончилась очередной неудачей. Собственно, марш-бросок Смита-младшего, в фильме именуемого Китаем, по неведомой планете Земля есть точная, буквальная аналогия шьямалановских блужданий по ландшафту фантастико-приключенческого экшен. Только Смит-младший предсказуемо достигает своей цели, что ясно уже с первых кадров, а Шьямалан столь же предсказуемо проигрывает схватку с жанром, и…