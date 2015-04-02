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После нашей эры После нашей эры
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After Earth После нашей эры 2013 / США
6.6 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Отзывы о фильме «После нашей эры»

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Наша рецензия

Очередная попытка М. Найта Шьямалана выйти из кокона камерного триллера на территорию «большого жанра» закончилась очередной неудачей. Собственно, марш-бросок Смита-младшего, в фильме именуемого Китаем, по неведомой планете Земля есть точная, буквальная аналогия шьямалановских блужданий по ландшафту фантастико-приключенческого экшен. Только Смит-младший предсказуемо достигает своей цели, что ясно уже с первых кадров, а Шьямалан столь же предсказуемо проигрывает схватку с жанром, и…

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Оля 2 апреля 2015, 12:51
последнее время фантастика только расстраивает, надеюсь этот не разочарует ))) вилл смит отличный актер !!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
КОмбэк Шьямалана, он использует последний козырь ,мистера Смита. Но у Уилли, есть свое условие - Сын. вот это сюжет, а сюжет картины явно уступает реальному✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 03/06/2013 - 21:14:07):

парень в майке Doors, явно расчитывал на нечто большее✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Oberon 2 апреля 2015, 12:51
А мне этот фильм чем-то напомнил"Я легенда", хотя конечно там было намного круче))

И там и там постапокалипсис, пустая безлядная и опасная Земля,в кадре весь фильм 2 героя(там Смит с собакой) ну а спасение главного героя приносящим себя в жертву орлом мне напомнило то же самое овчарой в "Я легенда".

Вообще ожидал большего, но смотреть вполне можно

7 из 10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Могу сказать , что еще не на одном фильме раньше не засыпала, а на этом уснула.✊ хотя начало мне понравилось.... 5/10 сюжет слишком примитивный ...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
Фильм очень слабый

Сценарий вообще отсутствует,Смит-младший ужасен
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
patish 2 апреля 2015, 12:51
Вот читаю вас и понимаю, люди абсолютно разучились смотреть фантастику... Зажрались что ли(не знаю как по другому сказать)...Все вам трансформеров да звездные воины с аватаром подавай. Фильм хороший, не скажу что отличный, но как минимум хороший. Четко показано, что человечество развивалось по абсолютно другой ветви чем в остальных фантастиках... При просмотре таких фильмов, нужно просто воспринимать как должное все что показывают и возмущаться тому, что у них нет бластеров или лазерных мечей это не есть правильно... В начале фильма дали столько информации сколько необходимо для того сюжета который нам предоставили. События абсолютно предсказуемы, но от это впечатления в целом о фильме не портит. Единственное за что я хочу поругать сценаристов, это за то что пацан, трусоватый в течении всего фильма, вдруг резко становиться "призраком"... Это очень режет глаза при просмотре. Лучше бы он как нибудь в страхе, невероятным способом убил это чудище и тогда его финальная фраза "Папа, я хочу работать с мамой" звучала бы куда уместней...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Фильм так на один раз. 90% Фильма занимает сын СМИТТА. А Сам Уил СМИТТ , играет посредственную роль. ЕГо мало в кадре.



5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
0782 2 апреля 2015, 12:51
Фильм так себе. можно конечно разок посмотреть, лучше дома перед сном. Сюжет можно рассказать двумя словами. Не понравился. Почему нет огнестрельного оружия не понятно!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Очень слабый фильм. Толи денег не хватило или еще чего. Дешевые декорации, сюжет так себе.

Странно что Смит снимается в таких фильмах, если не на его деньги был снят фильм!

В Фильме помесь с аватаром,звездный десант и еще что-то.

Убил момент где он разговаривает с женой чтоли, а на заднем плане военные и не шевелятся, дешевые декорации.

4/10 очень слабо.✊ ✊ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
В общем нормальный фильм, показано достаточно реалистично и только в некоторых местах притянуто за уши. Подобных фильмов было уже предостаточно и здесь сделали упор на человеческие отношения. Один раз посмотреть вполне сойдёт.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Можно глянуть от скуки.

Изначально фильм не был интересен, т.к. предполагалась морально-поучительная хрень. В школе отписывались по "Последнему дюйму" Олдриджа, и вот опять...

Оказалось ничего, даже обидно за провал.

Снято красиво, некоторые кадры я вспоминаю с удовольствием. Не плох монолог папы про пузырьки. Не плох эпизод с сыном на плоту, страшноватый, в нем хоть какой-то адреналин чувствуется. Но он заканчивается ничем и перетекает в полную странность. Потому что парнишка как-то быстро замерзает и теряет сознание. Их что, в супер-пупер-школе костер разводить не учили, лес же кругом, или в будущем технология разведения огня утрачена? Птичка и то умнее оказалась. Жалко птичку.

Сценарий плох, и это обидно. Потому что вот у Олдриджа же нормально получилось.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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