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После нашей эры После нашей эры
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After Earth После нашей эры 2013 / США
5.7 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Награды и номинации фильма После нашей эры

Вся информация о фильме
Золотая малина 2014 Золотая малина 2014
Худшая мужская роль
Победитель
Худшая мужская роль второго плана
Победитель
Худший ансамбль
Победитель
Худший фильм
Номинант
Худшая режиссура
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
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2023, Франция, приключения, анимация
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