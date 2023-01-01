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После нашей эры После нашей эры
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After Earth После нашей эры 2013 / США
6.6 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Вся информация о фильме
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