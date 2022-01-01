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Мерзлая земля Мерзлая земля
Киноафиша Фильмы Мерзлая земля Мерзлая земля, 2013: актеры и роли
The Frozen Ground Мерзлая земля 2013 / США
7.5 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Мерзлая земля, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Скотт Уолкер Scott Walker
В ролях
Николас Кейдж Николас Кейдж Nicolas Cage Джон Кьюсак Джон Кьюсак John Cusack Фифти Сент Фифти Сент 50 Cent Ванесса Хадженс Ванесса Хадженс Vanessa Hudgens Дин Норрис Дин Норрис Dean Norris Рада Митчелл Рада Митчелл Radha Mitchell Кэтрин ЛаНаса Katherine LaNasa Кевин Данн Кевин Данн Kevin Dunn
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