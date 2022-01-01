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Мерзлая земля
Мерзлая земля, 2013: актеры и роли
The Frozen Ground
Мерзлая земля
2013 / США
Трейлер
7.5
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Мерзлая земля, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Скотт Уолкер
Scott Walker
В ролях
Николас Кейдж
Nicolas Cage
Джон Кьюсак
John Cusack
Фифти Сент
50 Cent
Ванесса Хадженс
Vanessa Hudgens
Дин Норрис
Dean Norris
Рада Митчелл
Radha Mitchell
Кэтрин ЛаНаса
Katherine LaNasa
Кевин Данн
Kevin Dunn
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Одна
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