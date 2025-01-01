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Кэтрин ЛаНаса
Katherine LaNasa
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Персоны
Кэтрин ЛаНаса
Кэтрин ЛаНаса
Katherine LaNasa
Дата рождения
1 декабря 1966
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Новый Орлеан, США
Популярные фильмы
7.1
Грязная кампания за честные выборы
(2012)
7.0
Мерзлая земля
(2013)
0.0
Типа моя жена
(2017)
Фильмография Кэтрин ЛаНаса
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Мюзикл
Триллер
Год
Все
2025
2020
2017
2013
2012
Все
5
Фильмы
2
Сериалы
3
Актриса
5
Больница Питт
драма
2025, США
Кэти Кин
драма, комедия, мюзикл
2020, США
Типа моя жена
драма, комедия, криминал
2017, США
7
Мерзлая земля
The Frozen Ground
триллер
2013, США
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7.1
Грязная кампания за честные выборы
The Campaign
комедия
2012, США
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