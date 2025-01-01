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Кэтрин ЛаНаса
Кэтрин ЛаНаса Katherine LaNasa
Киноафиша Персоны Кэтрин ЛаНаса

Кэтрин ЛаНаса

Katherine LaNasa

Дата рождения
1 декабря 1966
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Новый Орлеан, США

Популярные фильмы

Грязная кампания за честные выборы 7.1
Грязная кампания за честные выборы (2012)
Мерзлая земля 7.0
Мерзлая земля (2013)
Типа моя жена 0.0
Типа моя жена (2017)

Фильмография Кэтрин ЛаНаса

Жанр
Год
Все 5 Фильмы 2 Сериалы 3 Актриса 5
Больница Питт
Больница Питт
драма 2025, США
Кэти Кин
Кэти Кин
драма, комедия, мюзикл 2020, США
Типа моя жена
Типа моя жена
драма, комедия, криминал 2017, США
Мерзлая земля 7
Мерзлая земля The Frozen Ground
триллер 2013, США
Смотреть трейлер
Грязная кампания за честные выборы 7.1
Грязная кампания за честные выборы The Campaign
комедия 2012, США
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