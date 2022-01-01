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В темноте В темноте
Киноафиша Фильмы В темноте В темноте, 2011: актеры и роли
In Darkness В темноте 2011 / Германия / Канада / Франция / Польша
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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В темноте, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Агнешка Холланд Агнешка Холланд Agnieszka Holland
В ролях
Роберт Вечкевич Бенно Фюрманн Бенно Фюрманн Benno Fürmann Агнешка Гроховска Агнешка Гроховска Agnieszka Grochowska Мария Шрадер Мария Шрадер Maria Schrader Херберт Науп Марчин Босак Марчин Босак Marcin Bosak
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