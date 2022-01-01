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Вес воды Вес воды
Киноафиша Фильмы Вес воды Вес воды, 2000: актеры и роли
The Weight of Water Вес воды 2000 / США / Франция
5.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Вес воды, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кэтрин Бигелоу Кэтрин Бигелоу Kathryn Bigelow
В ролях
Элизабет Херли Элизабет Херли Elizabeth Hurley Шон Пенн Шон Пенн Sean Penn Катрин МакКормак Катрин МакКормак Catherine McCormack Сара Полли Сара Полли Sarah Polley Кьяран Хайндс
Одна
Одна
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Главная роль
Главная роль
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