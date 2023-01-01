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Война супругов Роуз Война супругов Роуз
Киноафиша Фильмы Война супругов Роуз Война супругов Роуз, 1989: актеры и роли
The War of the Roses Война супругов Роуз 1989 / США
6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Война супругов Роуз, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэнни ДеВито Дэнни ДеВито Danny DeVito
В ролях
Майкл Дуглас Майкл Дуглас Michael Douglas Дэнни ДеВито Дэнни ДеВито Danny DeVito Марианна Зёгебрехт Марианна Зёгебрехт Marianne Sägebrecht Шон Эстин Шон Эстин Sean Astin Кэтлин Тёрнер Кэтлин Тёрнер Kathleen Turner
Вызов
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