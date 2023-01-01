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Мой парень - псих Мой парень - псих
Киноафиша Фильмы Мой парень - псих Награды и номинации фильма Мой парень - псих
The Silver Linings Playbook Мой парень - псих 2012 / США
7.5 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
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Награды и номинации фильма Мой парень - псих

Вся информация о фильме
Кинофестиваль в Торонто 2012 Кинофестиваль в Торонто 2012
Приз зрительских симпатий – лучший полнометражный фильм
Победитель
BAFTA 2013 BAFTA 2013
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2013 Золотой глобус 2013
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший сценарий
Номинант
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
MTV Movie Awards 2013 MTV Movie Awards 2013
Лучшая женская роль
Победитель
Лучший поцелуй
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший музыкальный момент
Номинант
Лучший латиноамериканский актер
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013 Премия Гильдии киноактеров США 2013
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший актёрский состав в игровом кино
Номинант
Оскар 2013 Оскар 2013
Лучшая женская роль
Победитель
Лучший монтаж
Номинант
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
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