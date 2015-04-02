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Мой парень - псих Мой парень - псих
Киноафиша Фильмы Мой парень - псих Отзывы о фильме «Мой парень - псих»
The Silver Linings Playbook Мой парень - псих 2012 / США
7.4 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
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Отзывы о фильме «Мой парень - псих»

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таняc 2 апреля 2015, 12:51
Дженнифер Лоуренс хорошенькая.....схожу!!!✊

в прокате фильм называется Мой парень-псих
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
гав.но???
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Лэйла 2 апреля 2015, 12:51
Так себе фильм, дома я б на перемотке смотрела, орут постоянно, и ничего комедийного там не было, фу

Можно сказать что ходили только из за Бредли, и то он не оправдал надежд!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Фильм просто полнейший отстой.. Хотя в полной мере показывает нашу реальность... Все мы нервные психи, замороченные отношениями...

✊ 3/10 нет смысла снимать дерьмо
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Это не романтическая комедия, на мой взгляд, скорее..ммм..легкая драма. Один раз точно можно! Первые мин 30 скучновато, а потом расходится и увлекает. Очень обстоятельно снято и рассказанно, до каждого слова, до каждого характера, с танцами приятная такая сюжетная линия, очень милое "блестящее" послевкусие осталось. Даже Дж.Лоуренс не бесила наетыми щечками, почти даже великолепна ✊ + местами тонкий юмор..



7/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Dumayuschaya 2 апреля 2015, 12:51
Вчера ходили с друзьями. Забавный фильм, должно хватать реакции, дабы понять некоторые диалоги

Цитата (Сумрачное облако, 02/12/2012 - 19:31:24):Честно говоря, я думаю, что Пат слукавил, когда сказал, что влюбился в Тиффани с первого взгляда.

того же мнения

Цитата (Лэйла, 24/11/2012 - 19:36:36):Так себе фильм, дома я б на перемотке смотрела, орут постоянно, и ничего комедийного там не было, фу

наверное, он оказался не близок Вам по духу, любопытный фильм
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Приятный фильм. Актеры не сильно поразили, разве что Лоуренс. Я чувствую всё то же, что и она, в смысле Тиффани, и от этого у меня мурашки.

Кричат да, много. Хаос, ор и легкое безумие - от этого самый кайф.

Необходимость быть нормальным, упорядоченным и чему-то там соответствовать - вот что бесит реально и сводит с ума.

Герой старается быть правильным, и мне с ним скучно, а от картинки неуютно. Появляется огонек у него в глазах, и фильм оживает.

По ходу фильма я поняла, что Тиффани-Лоуренс не умеет танцевать. Она очень серьёзная, грустная и слегка закомплексованная девушка, которая стремится всех понять и изменить мир по-возможности. У нее совершенно нет куража, того, что есть у Криса Такера, например. Танцуй, как черный!(с)

Танец в финале склеили из каких-то кусочков, потянет, и для сюжета хорошо вышло.

8/10

Думаю, что таки была любовь с первого взгляда, такое нельзя не почувствовать.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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