Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ину-О: Рождение легенды"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Мой парень - псих
Отзывы о фильме «Мой парень - псих»
The Silver Linings Playbook
Мой парень - псих
2012 / США
Трейлер
7.4
Оцените
43
голоса
Рейтинг IMDb: 7.7
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Отзывы о фильме «Мой парень - псих»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
таняc
2 апреля 2015, 12:51
Дженнифер Лоуренс хорошенькая.....схожу!!!✊
в прокате фильм называется Мой парень-псих
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
гав.но???
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Лэйла
2 апреля 2015, 12:51
Так себе фильм, дома я б на перемотке смотрела, орут постоянно, и ничего комедийного там не было, фу
Можно сказать что ходили только из за Бредли, и то он не оправдал надежд!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оля
2 апреля 2015, 12:51
Фильм просто полнейший отстой.. Хотя в полной мере показывает нашу реальность... Все мы нервные психи, замороченные отношениями...
✊ 3/10 нет смысла снимать дерьмо
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
PiroJok
2 апреля 2015, 12:51
Это не романтическая комедия, на мой взгляд, скорее..ммм..легкая драма. Один раз точно можно! Первые мин 30 скучновато, а потом расходится и увлекает. Очень обстоятельно снято и рассказанно, до каждого слова, до каждого характера, с танцами приятная такая сюжетная линия, очень милое "блестящее" послевкусие осталось. Даже Дж.Лоуренс не бесила наетыми щечками, почти даже великолепна ✊ + местами тонкий юмор..
7/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Dumayuschaya
2 апреля 2015, 12:51
Вчера ходили с друзьями. Забавный фильм, должно хватать реакции, дабы понять некоторые диалоги
Цитата (Сумрачное облако, 02/12/2012 - 19:31:24):
Честно говоря, я думаю, что Пат слукавил, когда сказал, что влюбился в Тиффани с первого взгляда.
того же мнения
Цитата (Лэйла, 24/11/2012 - 19:36:36):
Так себе фильм, дома я б на перемотке смотрела, орут постоянно, и ничего комедийного там не было, фу
наверное, он оказался не близок Вам по духу, любопытный фильм
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Приятный фильм. Актеры не сильно поразили, разве что Лоуренс. Я чувствую всё то же, что и она, в смысле Тиффани, и от этого у меня мурашки.
Кричат да, много. Хаос, ор и легкое безумие - от этого самый кайф.
Необходимость быть нормальным, упорядоченным и чему-то там соответствовать - вот что бесит реально и сводит с ума.
Герой старается быть правильным, и мне с ним скучно, а от картинки неуютно. Появляется огонек у него в глазах, и фильм оживает.
По ходу фильма я поняла, что Тиффани-Лоуренс не умеет танцевать. Она очень серьёзная, грустная и слегка закомплексованная девушка, которая стремится всех понять и изменить мир по-возможности. У нее совершенно нет куража, того, что есть у Криса Такера, например. Танцуй, как черный!(с)
Танец в финале склеили из каких-то кусочков, потянет, и для сюжета хорошо вышло.
8/10
Думаю, что таки была любовь с первого взгляда, такое нельзя не почувствовать.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Непослушная
42 комментария
Капернаум
2 комментария
Праведник
76 комментариев
Титаник
2 комментария
Крушение
20 комментариев
Изумительный Морис
17 комментариев
Небо
25 комментариев
Летчик
17 комментариев
Аватар 2: Путь воды
172 комментария
Быть
21 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Папы против мам
Отзывы
2023, Россия, комедия, семейный
Бешенство
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Непослушная
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Отзывы
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
в прокате фильм называется Мой парень-псих
Можно сказать что ходили только из за Бредли, и то он не оправдал надежд!
✊ 3/10 нет смысла снимать дерьмо
7/10
Цитата (Сумрачное облако, 02/12/2012 - 19:31:24):Честно говоря, я думаю, что Пат слукавил, когда сказал, что влюбился в Тиффани с первого взгляда.
того же мнения
Цитата (Лэйла, 24/11/2012 - 19:36:36):Так себе фильм, дома я б на перемотке смотрела, орут постоянно, и ничего комедийного там не было, фу
наверное, он оказался не близок Вам по духу, любопытный фильм
Кричат да, много. Хаос, ор и легкое безумие - от этого самый кайф.
Необходимость быть нормальным, упорядоченным и чему-то там соответствовать - вот что бесит реально и сводит с ума.
Герой старается быть правильным, и мне с ним скучно, а от картинки неуютно. Появляется огонек у него в глазах, и фильм оживает.
По ходу фильма я поняла, что Тиффани-Лоуренс не умеет танцевать. Она очень серьёзная, грустная и слегка закомплексованная девушка, которая стремится всех понять и изменить мир по-возможности. У нее совершенно нет куража, того, что есть у Криса Такера, например. Танцуй, как черный!(с)
Танец в финале склеили из каких-то кусочков, потянет, и для сюжета хорошо вышло.
8/10
Думаю, что таки была любовь с первого взгляда, такое нельзя не почувствовать.
Авторизация по e-mail