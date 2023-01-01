Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Призрачная станция"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Мой парень - псих
Мой парень - псих, 2012: актеры и роли
The Silver Linings Playbook
Мой парень - псих
2012 / США
Смотреть трейлер
7.4
Оцените
43
голоса
Рейтинг IMDb: 7.7
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Мой парень - псих, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид О. Расселл
David O. Russell
В ролях
Дженнифер Лоуренс
Jennifer Lawrence
Брэдли Купер
Bradley Cooper
Тейлор Шиллинг
Taylor Schilling
Роберт Де Ниро
Robert De Niro
Джулия Стайлс
Julia Stiles
Крис Такер
Chris Tucker
Дэш Майок
Dash Mihok
Джеки Уивер
Jacki Weaver
Бонни Ааронс
Bonnie Aarons
В прокате
Премьеры
Онлайн
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Элементарно
Отзывы
2023, США, приключения, анимация, комедия
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Отзывы
2023, Россия, анимация
Заложники
Отзывы
2023, США, триллер
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Подводный капкан
Рецензия
Отзывы
2023, Германия, триллер
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Related video
В СССР этот мультфильм почти запретили: цензоры успокоились, когда убрали одного актера
Этот знак восточного гороскопа легко прощает обиды, но помнить будет всегда
Дочерью Догилевой оказалась известная актриса: смотреть на ее болезненную худобу — то еще испытание
Кумиры советских женщин мечтали завоевать эту красавицу: актриса даже в 76 лет сводит с ума
Другие кусали локти: только одному советскому актеру удалось заработать 5500 рублей
Тест: кем бы вы были в Голливуде?
«Невероятные глаза»: необычная внешность мужа Кравец загипнотизировала россиянок
Этот голливудский актер гордится предками из России: «Сделали меня мужиком»
Бездарно и нелепо: жену красавчика из «Татьяниного дня» призвали закрыть рот
Не ведает, что творит: Шепелев совершает роковую ошибку с сыном от Фриске
«Не бабка я вовсе»: Воробей впервые заговорила о причинах внезапной пропажи
«Не остался»: Николаев сделал признание об отъезде из России
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить