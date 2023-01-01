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Мой парень - псих Мой парень - псих
Киноафиша Фильмы Мой парень - псих Мой парень - псих, 2012: актеры и роли
The Silver Linings Playbook Мой парень - псих 2012 / США
7.4 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
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Мой парень - псих, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид О. Расселл Дэвид О. Расселл David O. Russell
В ролях
Дженнифер Лоуренс Дженнифер Лоуренс Jennifer Lawrence Брэдли Купер Брэдли Купер Bradley Cooper Тейлор Шиллинг Тейлор Шиллинг Taylor Schilling Роберт Де Ниро Роберт Де Ниро Robert De Niro Джулия Стайлс Джулия Стайлс Julia Stiles Крис Такер Крис Такер Chris Tucker Дэш Майок Дэш Майок Dash Mihok Джеки Уивер Джеки Уивер Jacki Weaver Бонни Ааронс Бонни Ааронс Bonnie Aarons
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