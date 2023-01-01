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Убить миссис Тингл Убить миссис Тингл
Киноафиша Фильмы Убить миссис Тингл Убить миссис Тингл, 1999: актеры и роли
Teaching Mrs. Tingle Убить миссис Тингл 1999 / США
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Убить миссис Тингл, 1999: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кевин Уильямсон Кевин Уильямсон Kevin Williamson
В ролях
Хелен Миррен Хелен Миррен Helen Mirren Кэти Холмс Кэти Холмс Katie Holmes Барри Уотсон Мариса Кохлан Майкл МакКин Майкл МакКин Michael McKean Молли Рингуолд Молли Рингуолд Molly Ringwald Джеффри Тэмбор Джеффри Тэмбор Jeffrey Tambor
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