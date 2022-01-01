Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Огненный шар
Огненный шар, 1950: актеры и роли
The Fireball
Огненный шар
1950 / США
5.8
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Огненный шар, 1950: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тэй Гарнетт
Tay Garnett
В ролях
Микки Руни
Милберн Стоун
Сэм Флинт
Sam Flint
Беверли Тайлер
Beverly Tyler
Джон Хедлоу
Джеймс Андерсон
James Anderson
Аль Хилл
Al Hill
Кеннер Дж. Кемп
Kenner G. Kemp
Фрэнк Миллс
Frank Mills
Мэрилин Монро
Marilyn Monroe
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Рецензия
Отзывы
2022, США, боевик, приключения
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Отзывы
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Отзывы
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Related video
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом