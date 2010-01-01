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5.1
Киноафиша
Фильмы
999
5.1
999
, 2010
999
Казахстан / драма / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
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Места съёмок
5.1
О фильме
В фильме 9 основных персонажей, 9 частей, 9 цитат о смысле жизни.
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В ролях
Камила Ермекова
Linda
Валерий Задарновский
Metiss
Максим Акбаров
Shok
Толепберген Байсакалов
Director
Tanyrbergen Berdongarov
Producer
Yelubayev Begars
Truck driver
Pulat Ildarov
Pulat Ildarov
Marat Ismayilov
Homeless 1
Pupisov Maxim
Doctor Narcologist
Ерлан Нурмухамбетов
Second Director
Режиссер
Марина Кунарова
Сценарист
Марина Кунарова
Композитор
Asan Kirkabayev
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Казахстан
Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
2010
Премьера в мире
1 января 2010
Дата выхода
1 января 2010
Казахстан
Бюджет
$300 000
Производство
MG Production
Другие названия
999
Еще
Рейтинг фильма
5.1
Оцените
14
голосов
5
IMDb
Кадры из фильма
Отзывы о фильме
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