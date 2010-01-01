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Постер фильма 999
5.1
Киноафиша Фильмы 999
5.1

999

, 2010
999
Казахстан / драма / 18+
Постер фильма 999
5.1

О фильме

В фильме 9 основных персонажей, 9 частей, 9 цитат о смысле жизни.

В ролях

Камила Ермекова
Linda
Валерий Задарновский
Metiss
Максим Акбаров
Shok
Толепберген Байсакалов
Director
Tanyrbergen Berdongarov
Producer
Yelubayev Begars
Truck driver
Pulat Ildarov
Pulat Ildarov
Marat Ismayilov
Homeless 1
Pupisov Maxim
Doctor Narcologist
Ерлан Нурмухамбетов
Second Director
Режиссер Марина Кунарова
Сценарист Марина Кунарова
Композитор Asan Kirkabayev
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2010
Премьера в мире 1 января 2010
Дата выхода
1 января 2010 Казахстан
Бюджет $300 000
Производство MG Production
Другие названия
999

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 14 голосов
5 IMDb

Отзывы о фильме

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