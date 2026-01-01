Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марина Кунарова
Marina Kunarova
Марина Кунарова
Марина Кунарова
Marina Kunarova
Дата рождения
27 мая 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Популярные фильмы
5.1
999
(2010)
Фильмография Марина Кунарова
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2010
Все
1
Фильмы
1
Режиссер
1
Сценарист
1
5.1
999
999
драма
2010, Казахстан
