Максим Акбаров
Maxim Akbarov
Максим Акбаров
Максим Акбаров
Maxim Akbarov
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой боевиков
Популярные фильмы
7.3
Братья
(2022)
7.2
Вперед!
(2022)
7.1
Shulamah
(2023)
Фильмография Максим Акбаров
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Криминал
Мюзикл
Семейный
Спорт
Год
Все
2023
2022
2018
2015
2010
Все
8
Фильмы
8
Продюсер
4
Сценарист
3
Актер
4
7.1
Shulamah
Shulamah
мюзикл, драма
2023, Казахстан
Смотреть трейлер
7.3
Вперед!
Алға
драма, спорт, криминал
2022, Казахстан
Смотреть трейлер
6
Степь
Steppe
драма
2022, Казахстан
7.3
Братья
Bratya
драма
2022, Казахстан
4.7
Той любой ценой
Toy lyuboy tsenoy
комедия, семейный
2018, Казахстан
Смотреть трейлер
6.1
Рэкетир 2
Reketir 2: Vozmezdie
боевик, криминал, драма
2015, Казахстан
5.1
999
999
драма
2010, Казахстан
7
Сказ о розовом зайце
Қызғылт қоян туралы ертегі
криминал, драма
2010, Казахстан
