Максим Акбаров Maxim Akbarov
Киноафиша Персоны Максим Акбаров

Максим Акбаров

Maxim Akbarov

Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Братья 7.3
Братья (2022)
Вперед! 7.2
Вперед! (2022)
Shulamah 7.1
Shulamah (2023)

Фильмография Максим Акбаров

Жанр
Год
Shulamah 7.1
Shulamah Shulamah
мюзикл, драма 2023, Казахстан
Смотреть трейлер
Вперед! 7.3
Вперед! Алға
драма, спорт, криминал 2022, Казахстан
Смотреть трейлер
Степь 6
Степь Steppe
драма 2022, Казахстан
Братья 7.3
Братья Bratya
драма 2022, Казахстан
Той любой ценой 4.7
Той любой ценой Toy lyuboy tsenoy
комедия, семейный 2018, Казахстан
Смотреть трейлер
Рэкетир 2 6.1
Рэкетир 2 Reketir 2: Vozmezdie
боевик, криминал, драма 2015, Казахстан
999 5.1
999 999
драма 2010, Казахстан
Сказ о розовом зайце 7
Сказ о розовом зайце Қызғылт қоян туралы ертегі
криминал, драма 2010, Казахстан
