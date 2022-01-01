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Анна Каренина Анна Каренина
Киноафиша Фильмы Анна Каренина Анна Каренина, 1997: актеры и роли
Anna Karenina Анна Каренина 1997 / США
5.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Анна Каренина, 1997: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Бернард Роуз Бернард Роуз Bernard Rose
В ролях
Софи Марсо Софи Марсо Sophie Marceau Шон Бин Шон Бин Sean Bean Альфред Молина Альфред Молина Alfred Molina Миа Киршнер Миа Киршнер Mia Kirshner Джеймс Фокс Джеймс Фокс James Fox Фиона Шоу Фиона Шоу Fiona Shaw Дэнни Хьюстон Дэнни Хьюстон Danny Huston
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