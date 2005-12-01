Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Человек в футляре, Человек в пальто и Человек во фраке
1 постер
Киноафиша Фильмы Человек в футляре, Человек в пальто и Человек во фраке

Человек в футляре, Человек в пальто и Человек во фраке

Chelovek v futlyare, chelovek v palto i chelovek vo frake 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Герои комедии живут в среднем российском захолустье. Беликов, которого играет в непривычном для «смешного толстяка» серьезном амплуа Александров Семчев, приехал преподавать в тихий городок пение. А вокруг происходят такие чудные вещи, что и пером не описать.

Каждый вечер директор школы уезжает с работы на «скорой», которую сам себе вызывает по причине собственной смерти. Любовь к музыке вылилась для школьницы в шестнадцатимесячный срок беременности, а старшеклассников приходится учить чертить поля по линейке…

Страна Россия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в мире 1 декабря 2005
Дата выхода
1 декабря 2005 Россия 12+
1 декабря 2005 Казахстан
1 декабря 2005 Украина
Производство White Light Studio
Другие названия
Chelovek v futlyare, chelovek v palto i chelovek vo frake, The Person in a Case, Человек в футляре, человек в пальто и человек во фраке
Режиссер
Элина Суни
Элина Суни
В ролях
Александр Семчев
Александр Семчев
Алиса Гребенщикова
Алиса Гребенщикова
Галина Лебедева
Ирина Домнинская
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Человек в футляре, Человек в пальто и Человек во фраке
История весеннего призыва 5.2
История весеннего призыва (2003)
Парадоксы 4.1
Парадоксы (2020)
Варенье из Сакуры 4.9
Варенье из Сакуры (2011)
Егорино горе 4.8
Егорино горе (2008)
День выборов 7.5
День выборов (2007)
Муж моей вдовы 5.5
Муж моей вдовы (2009)
Мечтать не вредно 4.9
Мечтать не вредно (2004)
Самый лучший фильм 3-ДЭ 4.2
Самый лучший фильм 3-ДЭ (2011)
Гена-Бетон. Псевдоним для героя 5.8
Гена-Бетон. Псевдоним для героя (2013)
Большая ржака! 2.3
Большая ржака! (2012)
Наша Russia. Яйца судьбы 5.4
Наша Russia. Яйца судьбы (2009)
Очень русский детектив 5.1
Очень русский детектив (2008)

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше