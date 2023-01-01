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Эволюция
Эволюция, 2001: актеры и роли
Evolution
Эволюция
2001 / США
6.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Эволюция, 2001: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Айвэн Райтман
Ivan Reitman
В ролях
Дэвид Духовны
David Duchovny
Джулианна Мур
Julianne Moore
Орландо Джонс
Orlando Jones
Шонн Уильям Скотт
Seann William Scott
Тед Левайн
Ted Levine
Майкл Бауэр
Michael Bauer
Дэн Эйкройд
Dan Aykroyd
Тай Буррелл
Ty Burrell
Итан Сапли
Ethan Suplee
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