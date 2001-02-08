|26 April 2001
|Russia
|18+
|22 February 2001
|Argentina
|8 February 2007
|Australia
|16 February 2001
|Austria
|28 February 2001
|Belgium
|8 February 2001
|Brazil
|9 February 2001
|Canada
|21 February 2001
|Chile
|16 February 2001
|Colombia
|26 April 2001
|Czechia
|23 February 2001
|Denmark
|14 March 2001
|Egypt
|27 April 2001
|Estonia
|23 February 2001
|Finland
|28 February 2001
|France
|14 February 2001
|Germany
|16 February 2001
|Great Britain
|9 March 2001
|Greece
|1 March 2001
|Hong Kong
|14 June 2001
|Hungary
|23 February 2001
|Iceland
|13 April 2001
|India
|11 April 2001
|Indonesia
|16 February 2001
|Ireland
|22 February 2001
|Israel
|9 February 2001
|Italy
|7 April 2001
|Japan
|26 April 2001
|Kazakhstan
|3 March 2001
|Kuwait
|8 March 2001
|Lebanon
|30 March 2001
|Lithuania
|19 April 2001
|Malaysia
|23 February 2001
|Mexico
|22 February 2001
|Netherlands
|12 April 2001
|New Zealand
|23 February 2001
|Norway
|1 May 2001
|Pakistan
|16 February 2001
|Panama
|22 February 2001
|Peru
|14 April 2001
|Philippines
|27 July 2001
|Poland
|23 February 2001
|Portugal
|8 February 2001
|Romania
|18+
|22 February 2001
|Singapore
|27 September 2001
|Slovenia
|26 April 2001
|South Africa
|28 April 2001
|South Korea
|23 February 2001
|Spain
|1 May 2001
|Sri Lanka
|23 February 2001
|Sweden
|28 February 2001
|Switzerland
|9 March 2001
|Taiwan
|16 March 2001
|Thailand
|6 April 2001
|Turkey
|8 February 2001
|USA
|26 April 2001
|Ukraine
|23 February 2001
|Uruguay
|14 February 2001
|Venezuela