Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Hannibal
7.0
Hannibal - Trailer
Kinoafisha Films Hannibal
7.0

Hannibal

, 2001
Hannibal
USA, Great Britain / Detective, Crime, Horror, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Hannibal
7.0
Hannibal - Trailer
Hannibal  Trailer

Cast

Anthony Hopkins
Anthony Hopkins
Hannibal Lecter
Julianne Moore
Julianne Moore
Clarice Starling
Gary Oldman
Gary Oldman
Mason Verger
Ray Liotta
Ray Liotta
Paul Krendler
Frankie Faison
Frankie Faison
Barney
Giancarlo Giannini
Giancarlo Giannini
Pazzi
Francesca Neri
Allegra Pazzi
Zeljko Ivanek
Zeljko Ivanek
Dr. Cordell Doemling
Hazelle Goodman
Evelda Drumgo
David Andrews
David Andrews
FBI Agent Pearsall
Director Ridley Scott
Writer David Mamet, Steven Zaillian, Thomas Harris
Composer Hans Zimmer
Cast and Crew

Film details

Country USA / Great Britain
Runtime 2 hours 11 minutes
Production year 2001
Online premiere 1 June 2022
World premiere 8 February 2001
Release date
26 April 2001 Russia 18+
22 February 2001 Argentina
8 February 2007 Australia
16 February 2001 Austria
28 February 2001 Belgium
8 February 2001 Brazil
9 February 2001 Canada
21 February 2001 Chile
16 February 2001 Colombia
26 April 2001 Czechia
23 February 2001 Denmark
14 March 2001 Egypt
27 April 2001 Estonia
23 February 2001 Finland
28 February 2001 France
14 February 2001 Germany
16 February 2001 Great Britain
9 March 2001 Greece
1 March 2001 Hong Kong
14 June 2001 Hungary
23 February 2001 Iceland
13 April 2001 India
11 April 2001 Indonesia
16 February 2001 Ireland
22 February 2001 Israel
9 February 2001 Italy
7 April 2001 Japan
26 April 2001 Kazakhstan
3 March 2001 Kuwait
8 March 2001 Lebanon
30 March 2001 Lithuania
19 April 2001 Malaysia
23 February 2001 Mexico
22 February 2001 Netherlands
12 April 2001 New Zealand
23 February 2001 Norway
1 May 2001 Pakistan
16 February 2001 Panama
22 February 2001 Peru
14 April 2001 Philippines
27 July 2001 Poland
23 February 2001 Portugal
8 February 2001 Romania 18+
22 February 2001 Singapore
27 September 2001 Slovenia
26 April 2001 South Africa
28 April 2001 South Korea
23 February 2001 Spain
1 May 2001 Sri Lanka
23 February 2001 Sweden
28 February 2001 Switzerland
9 March 2001 Taiwan
16 March 2001 Thailand
6 April 2001 Turkey
8 February 2001 USA
26 April 2001 Ukraine
23 February 2001 Uruguay
14 February 2001 Venezuela
MPAA R
Budget $87,000,000
Worldwide Gross $351,692,268
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Universal Pictures, Dino De Laurentiis Company
Also known as
Hannibal, Ганнибал, Ханибал, Gannibal, Hanibalas, Hannibal: Kẻ Ăn Thịt Người, The Silence of the Lambs 2, Χάνιμπαλ, Ганнібал, हैनिबल, ハンニバル, 人魔, 沉默的殺機, El silencio de los corderos Hannibal, 沉默的羔羊續集, 沉默的羔羊2, 한니발

Film rating

7.0
Rate 13 votes
6.8 IMDb

Film Trailers

All trailers
Hannibal - Trailer
Hannibal Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Hannibal

Quotes

Hannibal Lecter Tell me Clarice, would you ever say to me "Stop. If you loved me, you'd stop"?
Clarice Starling Not in a thousand years.
Hannibal Lecter "Not in a thousand years"... That's my girl.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Hannibal

M
M Film-Noir, Crime, Drama, Thriller
1931, Germany
8.0
River of Blood
River of Blood Horror, Thriller
2024, Denmark / Great Britain
5.0
Hitchcock
Hitchcock Drama, Biography
2012, USA
7.0
The Rite
The Rite Drama, Thriller, Horror
2011, USA
6.0
Fracture
Fracture Thriller, Crime, Drama
2007, USA
7.0
Hannibal Rising
Hannibal Rising Thriller, Drama
2007, France / Great Britain / USA
6.0
The Illusionist
The Illusionist Drama, Romantic, Adventure
2006, USA / Czechia
7.0
Panic Room
Panic Room Thriller
2002, USA
7.0
Red Dragon
Red Dragon Drama, Crime, Thriller
2002, USA / Germany
7.0
Phone Booth
Phone Booth Thriller, Drama
2002, USA
6.0
The Bone Collector
The Bone Collector Horror, Thriller, Drama, Crime, Action
1999, USA
7.0
The Devil's Advocate
The Devil's Advocate Thriller, Drama
1997, USA / Germany
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more