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Тринадцать дней Тринадцать дней
Киноафиша Фильмы Тринадцать дней Тринадцать дней, 2000: актеры и роли
Thirteen Days Тринадцать дней 2000 / США
7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Тринадцать дней, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роджер Дональдсон Roger Donaldson
В ролях
Шоун Дрисколл Кевин Костнер Кевин Костнер Kevin Costner Дрэйк Кук Люсинда Дженни Lucinda Jenney Кэйтлин Уочс Джон Фостер Jon Foster Мэттью Данн Matthew Dunn
Одна
Одна
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Главная роль
Главная роль
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