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Пещера
Пещера, 2005: актеры и роли
The Cave
Пещера
2005 / США / Германия
5.9
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
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Пещера, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Брюс Хант
Bruce Hunt
В ролях
Коул Хаузер
Cole Hauser
Эдди Сибриан
Eddie Cibrian
Моррис Честнат
Morris Chestnut
Лина Хиди
Lena Headey
Пайпер Перабо
Piper Perabo
Рик Раванелло
Rick Ravanello
Дэниэл Дэ Ким
Daniel Dae Kim
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