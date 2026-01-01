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Айн Лутсепп Ain Lutsepp
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Айн Лутсепп

Ain Lutsepp

Дата рождения
6 мая 1954
Возраст
72 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Таллин, Эстония
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актер озвучки, Путешественник

Популярные фильмы

Искатель приключений - Нипернаади 7.5
Искатель приключений - Нипернаади (1983)
Гнездо на ветру 7.2
Гнездо на ветру (1979)
Лотте и пропавшие драконы 6.8
Лотте и пропавшие драконы (2019)

Фильмография Айн Лутсепп

Жанр
Год
Лотте и пропавшие драконы 6.8
Лотте и пропавшие драконы Lotte ja kadunud lohed
анимация 2019, Эстония / Латвия
Тайное общество Суповки 6.6
Тайное общество Суповки Supilinna Salaselts
приключения, семейный 2015, Эстония
Декабрьская жара 6.7
Декабрьская жара Detsembrikuumus
исторический, военный, боевик, драма 2008, Эстония
Искатель приключений - Нипернаади 7.5
Искатель приключений - Нипернаади Nipernaadi
драма 1983, СССР
Гнездо на ветру 7.3
Гнездо на ветру Tuulte pesa
драма 1979, СССР
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