Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «День разоблачения»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Айн Лутсепп
Ain Lutsepp
Киноафиша
Персоны
Айн Лутсепп
Айн Лутсепп
Ain Lutsepp
Дата рождения
6 мая 1954
Возраст
72 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Таллин, Эстония
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актер озвучки
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.5
Искатель приключений - Нипернаади
(1983)
7.2
Гнездо на ветру
(1979)
6.8
Лотте и пропавшие драконы
(2019)
Фильмография Айн Лутсепп
Жанр
Все
Анимация
Боевик
Военный
Драма
Исторический
Приключения
Семейный
Год
Все
2019
2015
2008
1983
1979
Все
5
Фильмы
5
Актер
5
6.8
Лотте и пропавшие драконы
Lotte ja kadunud lohed
анимация
2019, Эстония / Латвия
6.6
Тайное общество Суповки
Supilinna Salaselts
приключения, семейный
2015, Эстония
6.7
Декабрьская жара
Detsembrikuumus
исторический, военный, боевик, драма
2008, Эстония
7.5
Искатель приключений - Нипернаади
Nipernaadi
драма
1983, СССР
7.3
Гнездо на ветру
Tuulte pesa
драма
1979, СССР
Спускаться на нижние полки в поезде теперь запрещено: новое правило РЖД разочаровало пассажиров
На вид — сыр, по вкусу — хозяйственное мыло: увидели эти слова в составе — сразу несите обратно на полку
Россиянки переходят на шампуни для собак: дерматолог объяснила, почему дикий бьюти-тренд оставит вас без волос (и с коркой на коже)
«Интерстеллар» хорош во всем — и только одна деталь чистой воды вымысел: физики морщатся, когда видят эту сцену
Не до конца сломали мозг «Закулисьем реальности»? Эти 5 ужастиков добьют окончательно – после №1 читал разборы до утра
«Нишево и очень залипательно – засел до самого утра»: про эти 3 детектива Netflix зря не трубят на каждом углу (№2 – по гениальной книге)
ИИ добрался до советской классики: угадаете 6 фильмов СССР по нарисованным портретам героинь?
«Близко к гениальному произведению»: этот хоррор-сериал похвалил сам Стивен Кинг — неудивительно, что рейтинг 8.5
«Тест, улица, фонарь, аптека»: ИИ описал и нарисовал финал 5 великих советских фильмов – мы угадали лишь 3/5 (вы справитесь еще хуже)
Одно кольцо, чтоб править далеко не всеми: почему короли эльфов и гномов не стали Назгулами во «Властелине колец»
Без Ганнибала, но с русским Уиллом Грэмом от Жандарова: на «России 1» стартовал «Загляни ему в голову»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667