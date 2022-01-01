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Арбор
Киноафиша Фильмы Арбор Арбор, 2010: актеры и роли
The Arbor Арбор 2010 / Великобритания
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Арбор, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Клио Барнард
В ролях
Кейт Раттер Kate Rutter Кристин Боттомли Кристин Боттомли Christine Bottomley Джордж Костиган George Costigan Моника Долан Моника Долан Monica Dolan Нил Даджон Андреа Данбар Andrea Dunbar Эндрю Данбар Andrew Dunbar Дэвид Данбар Лоррэйн Данбар Памела Данбар Pamela Dunbar
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