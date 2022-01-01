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Арбор
Арбор, 2010: актеры и роли
The Arbor
Арбор
2010 / Великобритания
7.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Арбор, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Клио Барнард
В ролях
Кейт Раттер
Kate Rutter
Кристин Боттомли
Christine Bottomley
Джордж Костиган
George Costigan
Моника Долан
Monica Dolan
Нил Даджон
Андреа Данбар
Andrea Dunbar
Эндрю Данбар
Andrew Dunbar
Дэвид Данбар
Лоррэйн Данбар
Памела Данбар
Pamela Dunbar
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Одна
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