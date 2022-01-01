Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Отмороженный профессор Отмороженный профессор
Киноафиша Фильмы Отмороженный профессор Отмороженный профессор, 1961: актеры и роли
The AbsentMinded Professor Отмороженный профессор 1961 / США
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отмороженный профессор, 1961: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Стивенсон
В ролях
Фред МакМюррэй Фред МакМюррэй Fred MacMurray Нэнси Олсон Nancy Olson Кинен Уинн Томми Кирк Tommy Kirk Леон Эймс Leon Ames Эдвард Эндрюс Edward Andrews Дэвид Льюис David Lewis
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Related video
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Приложение киноафиши