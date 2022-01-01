Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тот еще Карлосон! Тот еще Карлосон!
Киноафиша Фильмы Тот еще Карлосон! Тот еще Карлосон!, 2012: актеры и роли
Тот еще Карлосон! 2012 / Россия
6.8 Оцените
61 голос Рейтинг IMDb: 4.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Тот еще Карлосон!, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сарик Андреасян Сарик Андреасян Sarik Andreasyan
В ролях
Михаил Галустян Михаил Галустян Федя Смирнов Fedya Smirnov Нонна Гришаева Нонна Гришаева Гоша Куценко Гоша Куценко Роман Зенчук Roman Zenchuk Александр Олешко Александр Олешко Игорь Верник Игорь Верник Igor Vernik Дмитрий Хрусталев Дмитрий Хрусталев Мария Семкина Мария Семкина
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Related video
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Приложение киноафиши