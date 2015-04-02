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Тот еще Карлосон!
Отзывы о фильме «Тот еще Карлосон!»
Тот еще Карлосон!
2012 / Россия
Трейлер
6.8
Оцените
61
голос
Рейтинг IMDb: 4.3
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KristiNO
2 апреля 2015, 12:51
Двоякое у меня чувство от грядущего фильма «Тот еще Карлсон» с Михаилом Галустяном в главной роли. Смотрела тизер – Галустяна узнала не сразу. И он меня почти очаровал. Ну почти Дэнни де Вито. Признаться, я не смотрела ни одного фильма с нашими новыми комедийцами. Опасалась – говорят, оправданно. Просто порой встречала их в телике, который нет да смотришь раз в месяц, и во всяких рекламах. И от Галустяна у меня было совсем другое впечатление. А здесь – такой прелестный толстячок. Летает. Без пропеллера, правда, но у нас же высокие технологии. В общем, если после первых дней показов не станет понятно, что это полная туфта, пойду посмотрю. Ой, только заметила – он какой-то КарлОсон. И это настораживает)))
2 апреля 2015, 12:51
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kinetic
2 апреля 2015, 12:51
Так мило – Галустян снялся в роли Карлсона. Я видела трейлера – такой он там трогательный, ну просто невероятно. Они молодцы, такие веселые фильмы снимают. Мне очень нравится смотреть, что они делают. Карлсон, надеюсь, будет не детский фильм – в смысле, что и взрослым можно будет смотреть. Пока что так все складывается. Ой, хорошо. А то я не люблю иностранные комедии, особенно американские. Они не смешные совсем – как-то видно, что живем мы, шутим и смеемся совсем по-разному. Как с разных планет. Поэтому все наши фильмы приветствую и жду, а новый фильм «Тот еще Карлсон» смотрим сразу после Нового года!
2 апреля 2015, 12:51
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rodney
2 апреля 2015, 12:51
Наши сняли комедию «Тот еще Карлосон» с Галустяном в главной роли, покажут в январе 2012 г. Я вообще-то не очень хорошо отношусь к наших комедиям, и многие меня, наверное, поймут. Но эта меня даже заинтересовала. Посмотрел трейлер – персонаж Галустяна действительно милый, в трейлере летает даже очень интересно. Правда, пока совершенно непонятно, насколько он будет развит в самом фильме. Или получится – а может, наверное, и такое произойти - действительно глубокий и проработанный персонаж, или ограничатся общими рамками и знаковыми моментами. И над этим тоже посмеются. Но не буду гадать пока – в зимние каникулы потрачу вечерок)))
2 апреля 2015, 12:51
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LemonTea
2 апреля 2015, 12:51
Поскорей бы уже =) Я думаю с Галустяном будет отличная комедия ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Viking_M
2 апреля 2015, 12:51
млин как же достала эта тусня камедиклабовская!
как же достал куценко.😓
засирают наш кинематограф шлаком ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
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LemonTea
2 апреля 2015, 12:51
Галустян очень классный актёр , очень смешной. Каждый бы день смотрел с ним новую комедию. Таких комиков больше нету!!!! И Куценко очень классно играет. ✊
2 апреля 2015, 12:51
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АлексСаныч
2 апреля 2015, 12:51
Кто-нибудь вчера уже был на сеансе?...Есть на что посмотреть?...
2 апреля 2015, 12:51
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LemonTea
2 апреля 2015, 12:51
Скучный фильм . Жалко Галустяна , что снимается в таких не интересных фильмах. ✊
2 апреля 2015, 12:51
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