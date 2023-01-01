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Гадкий я 2 Гадкий я 2
Киноафиша Фильмы Гадкий я 2 Награды и номинации мультфильма Гадкий я 2
Despicable Me 2 Гадкий я 2 2013 / США
7.8 Оцените
60 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Награды и номинации мультфильма Гадкий я 2

Вся информация о мультфильме
Золотой глобус 2014 Золотой глобус 2014
Лучший анимационный фильм
Номинант
Оскар 2014 Оскар 2014
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Лучшая песня
Номинант
BAFTA 2014 BAFTA 2014
Лучший анимационный фильм
Номинант
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