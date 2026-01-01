Сколько баллов потребуется для поступления на бюджет в 2026 году

Моя подруга летом скупает бахилы пачками: 5 неожиданных способов применения, о которых знают единицы

Правда ли, что курицу-гриль в магазинах берут тухлую и «омолаживают» марганцовкой? Пищевой технолог дала честный ответ

Ему хватило 5 секунд: как Шарапов из «Места встречи..» понял, что Аня на лавочке — самозванка

«Мои года — мое богатство», но помогут ли они в тесте? Вспомните, сколько лет было героям 7 фильмов СССР

Плохого шпиона в гестапо... руки выдают: фломастер, письмо османам и другие ляпы «Семнадцати мгновений»

Нина постарела и возненавидела Шурика: продолжение «Кавказской пленницы» тайно вышло в 80-х

«Путаница полная с этим»: «12 стульев» Андреасяна зря «хоронят» до премьеры – Шахназаров объяснил, почему фильму можно дать шанс

«У нас не безопасность, у нас тест»: продолжите 8 цитат из культового сериала «Бригада»

Весь мир над ними рвет живот, а россияне и не смотрели 2/5 самых смешных фильма в истории – №1 стал культовым 50 лет спустя