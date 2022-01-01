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Гадкий я 2 Гадкий я 2
Киноафиша Фильмы Гадкий я 2 Гадкий я 2, 2013: актеры и роли
Despicable Me 2 Гадкий я 2 2013 / США
7.8 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Гадкий я 2, 2013: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Пьер Коффин Пьер Коффин Pierre Coffin Крис Рено Крис Рено Chris Renaud
В ролях
Стив Карелл Стив Карелл Steve Carell Кристен Уиг Кристен Уиг Kristen Wiig Бенджамин Брэтт Бенджамин Брэтт Benjamin Bratt Миранда Косгров Миранда Косгров Miranda Cosgrove Расселл Брэнд Расселл Брэнд Russell Brand Кен Джонг Кен Джонг Ken Jeong Стив Куган Стив Куган Steve Coogan Элси Фишер Элси Фишер Elsie Fisher Дэна Гайер Дэна Гайер Dana Gaier
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