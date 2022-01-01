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Гадкий я 2
Гадкий я 2, 2013: актеры и роли
Despicable Me 2
Гадкий я 2
2013 / США
Трейлер
7.8
Оцените
57
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Гадкий я 2, 2013: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Пьер Коффин
Pierre Coffin
Крис Рено
Chris Renaud
В ролях
Стив Карелл
Steve Carell
Кристен Уиг
Kristen Wiig
Бенджамин Брэтт
Benjamin Bratt
Миранда Косгров
Miranda Cosgrove
Расселл Брэнд
Russell Brand
Кен Джонг
Ken Jeong
Стив Куган
Steve Coogan
Элси Фишер
Elsie Fisher
Дэна Гайер
Dana Gaier
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