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Враг мой
Враг мой, 1985: актеры и роли
Enemy Mine
Враг мой
1985 / США
7.1
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Враг мой, 1985: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Вольфганг Петерсен
Wolfgang Petersen
В ролях
Деннис Куэйд
Dennis Quaid
Луис Госсет мл.
Louis Gossett Jr.
Брайон Джеймс
Ричард Маркус
Richard Marcus
Кэролин МакКормик
Carolyn McCormick
Бампер Робинсон
Bumper Robinson
Джим Мапп
Лэнс Кервин
Lance Kerwin
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Одна
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