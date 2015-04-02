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Киноафиша Фильмы Враг мой Отзывы о фильме «Враг мой»
Enemy Mine Враг мой 1985 / США
7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Враг мой»

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Не манная кашка, конечно, такой протертый супчик, с сухариками, но скорее для интереса, чем в качестве твердой пищи. Упростили смысл по сравнению с первоисточником, но зато приключений добавили, экшена. Полеталки, пострелялки, драка в металлургическом цеху, а как же. Зрелище довольно скучное и старомодное какое-то, хорошо, есть немного юмора, выручает.

И вообще высокомерное кино. Крутой землянин и туповатый и ленивый ящер. Под драконианским гримом явно проглядывают негроидные черты. Соплеменников Джери превратили в рабов. Хренушки сделаешь рабами людей, пардон, дракониан, которые помнят свою родословную за несколько тысячелетий и что-то понимают о смысле жизни.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 02/10/2013 - 00:38:52):

не забывайте какой это год, тогда все человечество думало, что мы вот вот долетим до маленьких, зелененьких рептилий...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 02/10/2013 - 00:54:31




К 85-му году уже сообразили, что маленькие зелененькие человечки быстрее долетят до нас. Если уже не долетели.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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