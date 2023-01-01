Норма, 2010

Беллини написал «Норму» в тридцать лет. К тому моменту он уже был прославленным композитором, оперы которого с огромным успехом шли в Италии и других странах. «Норма» же стала его самым большим достижением и теперь расценивается как неподражаемый образец пения бельканто – не случайно главную роль считают одной из самых трудных в репертуаре сопрано. Все женские партии в опере написаны исключительно для высокого голоса, поэтому изумительные по красоте арии часто звучат и на концертной эстраде. Беллини привлек сюжет французской трагедии Суме под названием «Норма, или Детоубийство». Взявшись за написание оперы, композитор, и так нередко выражавший неудовлетворенность сочиненной им музыкой, особенно нервничал и чувствовал, что способен написать лучше. К примеру, партию Нормы с известной арией «Casta Diva» композитор переписывал восемь раз. Музыка оперы наполнена подлинным драматизмом, а образ главной героини стал одним из самых возвышенных и героических в мировой оперной литературе.

Премьера оперы была воспринята слушателями невообразимо холодно, но уже на следующий день «Норму» ожидал триумф: так начался путь гениального произведения по всему миру.

В своем дебюте в “Норме” Десси праздновала победу... <…> ее Норма вокально – убедительна, эмоционально – трогательна и прелестна. <…> В Болонье сверкающая Адальджиза (Кэйт Олдрич) прекрасно держится рядом с одной из лучших певиц наших дней. Даниэла Десси... <…> проводит свою партию с уверенностью, показывая прекрасный огненный вокал» (Internet – «Opera Chic»).

«Из всех творений Беллини именно в этой опере соединились глубокая реалистичность, мелодическое богатство и наиболее сокровенные чувства» (Рихард Вагнер).