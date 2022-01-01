Аида, 2013

Аида - дочь эфиопского царя Амонасро и рабыня дочери фараона Амнерис. Аида влюблена в доблестного воина, предводителя египетских войск, Радамеса, который, разделяя с ней это чувство, даже не подозревает о том, что ее отец Амонасро является зачинщиком бунта повстанцев, с которыми он сражается. Дело усугубляется любовными чувствами египетской царицы Амнерис к Радамесу. Аида сперва предает любовь Радамеса, выведав у него дорогу, которой пойдут египтяне на эфиопов, но затем добровольно идет с ним на страшную мучительную смерть.

Опера насыщена массовыми сценами, торжественными шествиями, мощными ансамблями. В ней осуществляется органическое единство театрального стиля «большой» оперы и лирико-психологической драмы, получившей глубокое музыкальное воплощение.

