Александрс Антоненко
Aleksandrs Antonenko
Киноафиша
Персоны
Александрс Антоненко
Александрс Антоненко
Aleksandrs Antonenko
Популярные фильмы
7.9
Метопера: Отелло
(2015)
7.7
TheatreHD: Аида
(2018)
7.2
Отелло
(2011)
Фильмография Александрс Антоненко
Жанр
Все
Опера
Год
Все
2018
2015
2011
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
7.7
TheatreHD: Аида
Aida
опера
2018, США
7.9
Метопера: Отелло
Verdi: Otello
опера
2015, США
7.3
Отелло
Otello
опера
2011, Германия / Австрия / Италия
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
