Награды и номинации фильма На Золотом пруду
Награды и номинации фильма На Золотом пруду 1981
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Оскар 1982
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший звук
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 1982
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983
Лучшая женская роль
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Best Screenplay
Номинант
Best Direction
Номинант
