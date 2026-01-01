Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма На Золотом пруду 1981

Оскар 1982 Оскар 1982
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший звук
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 1982 Золотой глобус 1982
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Лучшая актриса второго плана
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
 Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983
Лучшая женская роль
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Best Screenplay
Номинант
 Best Direction
Номинант
